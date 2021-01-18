قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "أجواء إيجابية" تخيم على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، بفضل "خطوات جيدة" أقدم عليها الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف جاوش أوغلو في هذا السياق: "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي دخلت أجواء إيجابية بفضل الخطوات الجيدة التي أقدم عليها، وستدخل مرحلة جديدة عام 2021".

وتابع بأنه "اتفق مع نظيره الألماني على تفعيل آليات الحوار بين برلين وأنقرة في المرحلة المقبلة".

في الشأن اليوناني قال جاوش أوغلو إن بلاده ستتحدث مع اليونان في جميع المسائل العالقة خلال الاجتماعات القادمة. وأضاف: "مستعدون للحوار مجدداً مع الجانب اليوناني، وسنرى ذلك قريباً".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ترغب في تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال ماس في هذا السياق: "نرغب في تحسين العلاقات أكثر بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وحول انتقال لاعب المنتخب الألماني سابقاً مسعود أوزيل إلى تركيا قال وزير الخارجية الألماني: "مسعود أوزيل حقّق نجاحات كبيرة مع منتخبنا لكرة القدم، وآمل أن يواصل نجاحاته في تركيا".