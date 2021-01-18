حقق قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في تركيا، أرقاماً قياسية بصادراتها إلى 118 بلداً، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار خلال 2020.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات 25 ملياراً و548 مليوناً و468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.

وشكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37% من الصادرات الكلية، بقيمة 9 مليارات و533 مليوناً و689 ألف دولار، استحوذت فرنسا على النسبة الأكبر منها بقيمة تجاوزت ملياراً و641 مليوناً.

وجاءت إيطاليا ثانياً بقيمة 877 مليوناً و798 ألف دولار، أعقبتها ألمانيا بـ852 مليوناً و949 ألف دولار.

وفي 2020 بيعت 16 مليوناً و362 ألف سيارة ركاب لليابان بنسبة زيادة بلغت 701% مقارنة بعام 2019.

وحافظ السوق الأوروبي على مكانته كأهم مستورد، إذ بلغت حصته 75.4% من إجمالي صادرات السيارات التركية.