سياسة
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فيسبوك تستجيب وتبدأ إجراءات تعيين ممثل لها في تركيا
بدأت منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عملية تعيين ممثل اعتباري لها في تركيا. وقالت الشركة إنها تؤمن بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
فيسبوك تستجيب وتبدأ إجراءات تعيين ممثل لها في تركيا
منصة "فيسبوك" تبدأ تعيين ممثل اعتباري لها في تركيا / AA
18 يناير 2021

أعلنت منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن اتخاذها قراراً بالشروع في عملية تعيين ممثل اعتباري لها في تركيا.

وأفاد بيان صادر عن المنصة العالمية بأنها تؤمن بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، مبينة أن أكثر من نصف الشعب التركي يتواصل عبر محيطه من خلال "فيسبوك".

وأشار البيان إلى أن "فيسبوك" طالعت خلال الأشهر الأخيرة القانون التركي المتعلق بتنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات من كل جوانبه.

وأكد أنه بدأت إجراءات تعيين ممثل اعتباري محلي لـ"فيسبوك" في تركيا، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار سريان معاييرها المتعلقة الخاصة بأمن بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دخل قانون "وسائل التواصل الاجتماعي" الذي أقرته الحكومة التركية حيز التنفيذ، وهو يلزم شبكات التواصل الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في البلاد.

وخلال الفترة الماضية عينت شبكات تواصل اجتماعي رائدة عالمياً ممثلين لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثليها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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