أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين بأنه جرت السيطرة على حريق محدود قرب مبنى الكونغرس مستبعدة وجود تهديد.

وقالت قناة الحرة إنه جرت السيطرة على حريق صغير قرب مبنى الكونغرس مشيرة إلى عدم وجود "تهديد" كما أوردت وسائل إعلام محلية في وقت سابق.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق عن إغلاق الكونغرس مساء الاثنين، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب وجود "حريق" في خيمة مجاورة للمبنى.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين محليين أن المشاركين في بروفة لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن جرى إجلاؤهم من مبنى الكونغرس الاثنين، بناء على إيعاز من المسؤولين الأمنيين بعد اندلاع حريق في خيمة للمشردين.

وأضافت الوكالة أنه جرى توجيه أولئك الذين تجمعوا للمشاركة في البروفة بما ذلك فرقة عسكر ية، للتوجه إلى الداخل والتحرك في اتجاه موقع آمن داخل مجمع الكابيتول.

وقال مسؤولون لوكالة أسوشيتد برس إن حريقاً اندلع في عدة مبانٍ وجرى إخلاء مبنى الكونغرس بدافع الحرص والحذر.

وحسب الوكالة فإن شرطة الكونغرس أمرت بإغلاق المبنى خلال البروفة بدافع الحذر إثر حريق قريب، مشيرة إلى عدم وجود أي تهديد علني.

بدورها ذكرت شبكة CNN أن الكونغرس جرى إغلاقه بسبب حريق محدود في خيمة قريبة من المبنى.