سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2021
مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس / AA
19 يناير 2021

أهم الأحداث:

أجواء إيجابية تخيم على علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، وتوقيف نحو 600 شخص في احتجاجات تونس وسعيّد يحذر من المتاجرة بفقر المواطنين.

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وزير الخارجيةالتركي:أجواء إيجابية تخيّم على علاقاتنا معالاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة التركية أنقرة: إن "أجواء إيجابية" تخيم على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، بفضل "خطوات جيدة" أقدم عليها الاتحاد. [TRT عربي]

وأضاف جاوش أوغلو في هذا السياق: "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي دخلت أجواء إيجابية بفضل الخطوات الجيدة التي أقدم عليها، وستدخل مرحلة جديدة عام 2021". [TRT عربي]

احتجاجاتتونس.. توقيف نحو 600 وسعيّد يحذر من المتاجرة بـ"فقر المواطنين"

ناشد الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين الشباب عدم التعرض لـ"الأعراض والممتلكات" خلال الاحتجاجات، محذراً ممَّن يسعى للمتاجرة بفقر المواطنين، و"هو لا يتحرك إلا في الظلام" بهدف "بث الفوضى". [TRT عربي]

وحذر سعيد "ممَّن يسعى بكل الطرق لتوظيفهم (المواطنين) والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم"، من دون توضيح المقصود بكلماته. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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