قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران، حسب ما جاء في مقابلة له مع شبكة بلومبيرغ.

وأضاف الوزير القطري في المقابلة أن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات مع إيران، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها نفس الرغبة أيضاً.

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر، حسب رويترز.

وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في عهد إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق هذا الإنجاز، وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكان محمد بن عبد الرحمن قد قال، في لقاء آخر مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مطلع الشهر الجاري، إن علاقة بلاده مع إيران لن تتغير عقب المصالحة الخليجية.

فيما دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، بعد أيام من المصالحة، إلى فتح حوار خليجي إيراني، وعدم المراهنة على التوتر بين طهران وواشنطن.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وسط توقعات بسياسات مغايرة لسلفه ترمب لا سيما في ملف إيران، حسب مراقبين.