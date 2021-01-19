سياسة
2 دقيقة قراءة
بلومبيرغ: وزير خارجية قطر يحث دول الخليج على الحوار مع إيران
حثّ وزير الخارجية القطري دول الخليج على الدخول في حوار مع إيران، وقال إن بلاده ترى أن هذا هو الوقت المناسب للتوسط في مفاوضات مع إيران، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها نفس الرغبة أيضاً، حسب ما جاء في مقابلة له مع شبكة بلومبيرغ.
بلومبيرغ: وزير خارجية قطر يحث دول الخليج على الحوار مع إيران
وزير خارجية قطر: ندعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني / AFP
19 يناير 2021

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران، حسب ما جاء في مقابلة له مع شبكة بلومبيرغ.

وأضاف الوزير القطري في المقابلة أن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات مع إيران، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها نفس الرغبة أيضاً.

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر، حسب رويترز.

وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في عهد إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق هذا الإنجاز، وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكان محمد بن عبد الرحمن قد قال، في لقاء آخر مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مطلع الشهر الجاري، إن علاقة بلاده مع إيران لن تتغير عقب المصالحة الخليجية.

فيما دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، بعد أيام من المصالحة، إلى فتح حوار خليجي إيراني، وعدم المراهنة على التوتر بين طهران وواشنطن.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وسط توقعات بسياسات مغايرة لسلفه ترمب لا سيما في ملف إيران، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us