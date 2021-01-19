سياسة
2 دقيقة قراءة
سفير واشنطن بالرباط يرجح "قرب" فتح المغرب وإسرائيل مكتبي اتصال
أعلن السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر في آخر مؤتمر صحفي له، الاثنين، قبل مغادرته الرباط، أن المغرب وإسرائيل يقتربان من فتح مكتبي اتصال بينهما في كلا البلدين، وذلك تمهيداً لفتح سفارات لاحقاُ.
سفير واشنطن بالرباط يرجح "قرب" فتح المغرب وإسرائيل مكتبي اتصال
السفير الأمريكي قال إن بلاده دعمت إعادة العلاقات بين المغرب وأحد حلفائها (إسرائيل)
19 يناير 2021

أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط، ديفيد فيشر، الاثنين، عن قرب فتح المغرب وإسرائيل لمكتبي اتصال في البلدين .

جاء ذلك في آخر مؤتمر صحفي لفيشر قبل مغادرته المغرب، فعادة ما يترك السفير الأمريكي منصبه مع انتهاء ولاية رئيس بلاده، ليتم تعيين سفير جديد من طرف الرئيس الجديد.

وقال فيشر إن المغرب وإسرائيل أعادا فتح مكاتبهما التجارية، قبل أن ينتقلا إلى فتح سفارتيهما (مكتب الاتصال بالبلدين بحسب نص اتفاق بينهما) عمَّا قريب فور انتهاء الإجراءات الإدارية والدبلوماسية.

وأعلن المغرب، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقاته الرسمية مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المملكة على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط و"جبهة البوليساريو".

ورأى فيشر أنه "بانضمام المغرب لاتفاقية أبراهام وإعادة علاقته مع إسرائيل، فإنه يعمل على إعادة قواعد الاستقرار في المنطقة، وفتح فرص جديدة للتجارة".

وتابع: "رجال الأعمال والمستثمرون في إسرائيل يتصلون بنظرائهم المغاربة سعياً للاستثمار في المغرب، إضافة إلى إعطاء دفعة للسياحة، خصوصاً أن عدداً من السياح (الإسرائيليين) أصولهم من المغرب".

وأشار إلى أن بلاده "دعمت إعادة العلاقات بين المغرب وأحد حلفائها (إسرائيل)، والرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب أعلن ذلك في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعدها توالت أمور عظيمة".

فيما لم يصدر تعليق فوري من الرباط بخصوص تصريحات فيشر.

ومن المقرر أن يغادر ترمب البيت الأبيض، الأربعاء، حيث تبدأ رسمياً فترة رئاسة خلفه جو بايدن.

وبرعاية أمريكية وقع كل من المغرب والسودان والإمارات والبحرين، خلال 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأثارت هذه التطورات غضباً شعبياً عربياً واسعاً واتهامات لتلك الدول بخيانة القضية الفلسطينية، خاصة أن إسرائيل تواصل احتلال أراضٍ عربية وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us