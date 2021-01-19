أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه بدء تطعيم المسنين بلقاح كورونا الثلاثاء.

وقال قوجه في تغريدة على تويتر الاثنين: "ننتقل إلى الخطوة الثانية من المرحلة الأولى في برنامج التطعيم".

وأشار إلى أن تطعيم نزلاء دور المسنين وموظفيها بلقاح كورونا سيبدأ اعتباراً من الثلاثاء.

في سياق متصل، أوعز قوجه إلى مديري الصحة في عموم الولايات الـ81 بإجراء التطعيم للمسنين ممَّن تجاوز أعمارهم 90 عاماً في منازلهم، واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الصحة في الولايات، بشأن برنامج التطعيم، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

ودعا قوجه إلى الانتهاء من تطعيم نزلاء دور رعاية المسنين والمعاقين على وجه الخصوص لغاية نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق الاثنين قال قوجه إن عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 830 ألفاً في عموم البلاد.

وأشار إلى أن "تركيا من بين الأسرع عالمياً في إجراء عملية التطعيم باللقاح المضاد لكورونا".

والخميس أطلقت وزارة الصحة التركية حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي قرابة مليون و100 ألف.

وعقب تلقي العاملين في القطاع الصحي اللقاح، سيتم تطعيم المواطنين وفقاً لترتيب الأولوية في نطاق الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ لقاح كورونا.