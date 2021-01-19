سياسة
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"الحزم 2021".. الجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية على الحدود مع المغرب
قام الجيش الجزائري بإجراء مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى في ولاية تندوف في جنوب البلاد عند الحدود مع إقليم الصحراء والمغرب، مستخدماً الذخيرة الحية وأحدث نسخة من صاروخ "كورنيت" الروسي المضاد للدبابات وطائرة استطلاع إلكترونية أمريكية حديثة.
"الحزم 2021".. الجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية على الحدود مع المغرب
جرت المناورات التي حملت عنوان "الحزم 2021" يومي الأحد والاثنين بإشراف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
19 يناير 2021

أجرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى في ولاية تندوف في جنوب البلاد عند الحدود مع إقليم الصحراء والمغرب، وفق مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.

وجرت المناورات التي حملت عنوان "الحزم 2021" يومي الأحد والاثنين بإشراف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وعلى مدى نحو ربع ساعة، بثّ التلفزيون الجزائري مشاهد من المناورات التي استخدمت فيها الذخيرة الحية، وأحدث نسخة من صاروخ "كورنيت" الروسي المضاد للدبابات.

واستعرض الجيش الجزائري خلال المناورات للمرة الأولى طائرة الاستطلاع الإلكترونية الأمريكية "بيتشكرافت 1900 ام.ام.اس.ايه-هيسار"، وهي السلاح الوحيد غير الروسي الذي تمتلكه القوات الجزائرية.

وتندرج المناورات في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجنرال شنقريحة تشديده على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته "بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادراً على رفع كافة التحديات".

وقال شنقريحة إن الجزائر "تستحق من جيشها بأن يكون دوماً في مستوى هذه الرهانات المطروحة اليوم بقوة، وتستحق أن تبقى إلى أبد الدهر، حرة، سيدة وعصية على أعداء الأمس واليوم".

والجزائر كبرى دول إفريقيا مساحة، ولديها حدود يتخطى طولها 6500كم مع سبع دول، بعضها يشهد نزاعات.

وكانت الجزائر حليفة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" قد حذرت من "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرة إلى اسرائيل، وذلك في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والدولة العبرية.

من جهة ثانية، رست في ميناء الجزائر العاصمة الاثنين مجموعة بحرية حربية روسية، مؤلفة من فرقاطة وقاطرة وسفينة إمداد بالوقود، وذلك في إطار "توقف تقني" لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا التوقّف يندرج في "سياق نشاطات التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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