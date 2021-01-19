سياسة
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وزير الصناعة التركي: "فورد أوتوسان" ستساهم في اقتصادنا بملياري يورو
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الثلاثاء، أن القرار الاستثماري الأخير لشركة "فورد أوتوسان" لصناعة السيارات، سيساهم في الاقتصاد التركي بملياري يورو، وأوضح أن تركيا ستصبح مركزاً مهماً في إنتاج السيارات الكهربائية في العالم.
وزير الصناعة التركي: "فورد أوتوسان" ستساهم في اقتصادنا بملياري يورو
وارنك أكد أن تركيا ستصبح مركزاً مهماً في إنتاج السيارات الكهربائية في العالم / AA
19 يناير 2021

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، أن القرار الاستثماري الأخير لشركة "فورد أوتوسان" لصناعة السيارات، سيساهم في الاقتصاد التركي بقيمة ملياري يورو.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل تسليم 74 مركبة خدمة لبلدية "باش اسكله" بولاية قوجه ألي غربي البلاد.

وشركة "فورد أوتوسان" (Ford Otosan)، هي مشروع مشترك بين "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات و"كوتش" القابضة التركية.​​​​​​​

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "فورد أوتوسان" تنفيذها استثماراً جديداً في مجال إنتاج البطاريات لسياراتها الكهربائية من طراز " E-Transit" بقيمة ملياري يورو.

وأوضح وارانك أن الاستثمار سيزيد من الطاقة الإنتاجية للمركبات بمقدار 210 آلاف وحدة سنوياً، ويوفر فرص عمل لـ3 آلاف شخص.

وأشار إلى قوة قطاع صناعة السيارات في تركيا، مضيفاً أنه "رغم كل السلبيات التي عشناها في عام 2020، فإن صادرات القطاع بلغت 25 مليار دولار".

وأوضح أن القرار الاستثماري للشركة سيساهم في الاقتصاد التركي بقيمة ملياري يورو، وأنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها وفقاً للاتجاهات السائدة في العالم.

وأكد أن تركيا ستصبح مركزاً مهماً في إنتاج السيارات الكهربائية في العالم.

وتنتج فورد أوتوسان 85 بالمئة من مركباتها التجارية التي تبيعها فورد في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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