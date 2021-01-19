تعهدت فلسطين الثلاثاء بملاحقة السفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيد فريدمان" قانونياً، على خلفية اعترافه بمشروع استيطاني يقام في القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان "بأشد العبارات إعلان السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال المستوطن ديفيد فريدمان، بشأن اعترافه بالمشروع الاستيطاني المُسمى (مدينة داود) وسط القدس المحتلة".

وقالت إنها ستحمل على عاتقها "متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية للبحث في إمكانية المحاسبة والمساءلة للمستوطن فريدمان أمام المحاكم الدولية وذات الاختصاص".

ويُنهي فريدمان الذي يعد من المقربين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مهام منصبه الأربعاء، من دون أن تُعلن واشنطن عن هوية خلفه.

وأعلن فريدمان الاثنين دعم الإدارة الأمريكية واعترافها بمشروع استيطاني وسط القدس العتيقة وجنوب المسجد الأقصى يُطلق عليه اسم "مدينة داود"، في مخالفة للإجماع الدولي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل في تصريح مكتوب وصل إلى الأناضول "اعتراف سفارة الولايات المتحدة في القدس، ولجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج (رسمية)، بمدينة داود باعتبارها شهادة على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأمريكا".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها بما فيها البلدة القديمة وبلدة سلوان هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

واعتبرت تصريحات فريدمان "خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".

وعلى مدى سنوات طويلة خصصت الحكومات الإسرائيلية ومنظمة "إلعاد" الاستيطانية (غير حكومية) أموالاً ضخمة لتحويل بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وسط القدس العتيقة المحتلة، إلى ما تسمِّيه "مدينة داود".

ووجّه الفلسطينيون انتقادات حادة إلى السفير فريدمان، منذ تسلُّمه منصبه ورفضوا التعامل معه، لدعمه الاستيطان ومعارضته قيام دولة فلسطينية.

ومع أن غالبية دول العالم ترفض الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس ومستوطنات الضفة، أعلنت واشنطن أواخر 2019 أنها لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن ترمب رسمياً اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.