سياسة
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أردوغان: تركيا باتت بموضع تحديد التوازنات الإقليمية والدولية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده باتت في المرحلة الراهنة بموضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية. وأوضح أن حكومته ستمضي قدماً في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها.
أردوغان: تركيا باتت بموضع تحديد التوازنات الإقليمية والدولية
أوضح الرئيس التركي أن حكومته ستمضي قدماً في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها
19 يناير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن بلاده باتت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات.

وأوضح الرئيس التركي أن حكومته ستمضي قدماً في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها، قائلا: "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

وأشار إلى أن "تحالف الشعب" المكون من حزبَي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، سيواصل العمل لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023.

وتابع في هذا السياق قائلاً: "سننجز المزيد من المشاريع الضخمة التي ستساهم في نهضة بلادنا، وأنا ممتن من انضمام مليون عضو جديد إلى حزبنا خلال العام المنصرم".

ولفت إلى أن حزب "العدالة والتنمية" يستمد قوته وشجاعته من الشعب، وأنه تمكَّن من النجاح في كل الاستحقاقات الانتخابية بفضل الدعم الشعبي الكبير.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية لم يخيب آمال الشعب التركي، وتمكَّن خلال فترة وجوده في السلطة من تحقيق قفزات كبيرة لتركيا بكل المجالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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