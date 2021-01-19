قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن هدف بلاده هو دحر تنظيم PKK الإرهابي والعيش مع جيرانها بأمان.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في مدينة أربيل.

وتوجه أقار برفقة وفد عسكري تركي إلى أربيل مساء الاثنين، بعد لقاءات مكثفة أجراها في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد بأنه أجرى لقاءات مهمة أمس في بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس برهم صالح ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي.

وأشار إلى أن اللقاءات كانت إيجابية للغاية، إذ تبادلوا الآراء حول قضايا الأمن العام والإقليمي.

وأكد أقار ثقته بإيجاد فرصة لمناقشة المشاكل التي تخص الشعب العراقي الشقيق والمنطقة وتركيا لحلها معاً.

وأوضح أنهم حققوا نجاحات كبيرة في العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفاً: "أعتقد أننا سنحقق نجاحاً مهماً للغاية من خلال مكافحة المنظمات الإرهابية الأخرى وتحييدها".

وأضاف أقار: "نكافح تنظيم PKK الإرهابي وعلينا تعزيز تعاوننا في هذا الخصوص".