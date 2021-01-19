سياسة
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وزيرة فرنسية تعبِّر عن عدم رغبتها في رؤية فتيات صغيرات محجبات
أعربت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا عن استيائها البالغ من رؤية "فتيات صغيرات محجبات"، وسط جدل واسع حول مشروع قانون فرنسي يحظر ارتداء الحجاب للمسلمات دون سن 18 عاماً.
وزيرة فرنسية تعبِّر عن عدم رغبتها في رؤية فتيات صغيرات محجبات
استياء واسع من مشروع قانون فرنسي بعنوان "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" الذي يهدف إلى التضييق على المسلمين  / AA
19 يناير 2021

قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا إنها "لا تحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات".

جاء ذلك في تصريح للوزيرة بعد حملة أطلقتها باريس لإغلاق العديد من المساجد والجمعيات الخيرية في فرنسا، لمواجهة ما تصفه بـ"الإسلام الراديكالي".

وقالت شيبا في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية نشر مقطع منها على تويتر إنها "لا تطيق رؤية فتاة عمرها 5 سنوات ومحجبة".

وأعرب العديد من السياسيين والمثقفين في فرنسا عن استيائهم من مشروع قانون فرنسي بعنوان "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" يرمي إلى التضييق على المسلمين، بدأ البرلمان مناقشته الاثنين.

ونتيجة احتجاجات معارِضة له تغير اسم مشروع القانون من "مكافحة الإسلام الانفصالي" إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، ويرى المراقبون أنه يهمِّش المسلمين المقيمين في فرنسا.

وينصّ مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات المسلمات تحت سن 18 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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