قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا إنها "لا تحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات".

جاء ذلك في تصريح للوزيرة بعد حملة أطلقتها باريس لإغلاق العديد من المساجد والجمعيات الخيرية في فرنسا، لمواجهة ما تصفه بـ"الإسلام الراديكالي".

وقالت شيبا في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية نشر مقطع منها على تويتر إنها "لا تطيق رؤية فتاة عمرها 5 سنوات ومحجبة".

وأعرب العديد من السياسيين والمثقفين في فرنسا عن استيائهم من مشروع قانون فرنسي بعنوان "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" يرمي إلى التضييق على المسلمين، بدأ البرلمان مناقشته الاثنين.

ونتيجة احتجاجات معارِضة له تغير اسم مشروع القانون من "مكافحة الإسلام الانفصالي" إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، ويرى المراقبون أنه يهمِّش المسلمين المقيمين في فرنسا.

وينصّ مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات المسلمات تحت سن 18 عاماً.