سياسة
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الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا مع تركيا اليوم أفضل
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن علاقات الاتحاد اليوم أفضل مما كانت عليه الصيف الماضي، مشيراً إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية التركي في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في بروكسل.
الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا مع تركيا اليوم أفضل
جوزيب بوريل: الوضع الآن أفضل مما كان عليه الصيف الماضي / Reuters
19 يناير 2021

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن علاقات الاتحاد مع تركيا اليوم أفضل مما كانت عليه الصيف الماضي.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع البرلمان الأوروبي الثلاثاء، أشار فيها إلى لقائه المرتقب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في بروكسل.

وأضاف أن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بعثت إشارات واضحة إلى تركيا في سبيل إقامة علاقات جوار أفضل بين الجانبين، قائلاً إنه يجب عليهما بذل الجهود لتحقيق ذلك.

وأردف بأن "الوضع الآن أفضل مما كان عليه في الصيف الماضي، وأرجو أن يستغرق لقائي مع جاوش أوغلو أطول من لقائنا في مالطا في أغسطس/آب الماضي، إذ لم يتجاوز ساعة واحدة حينها، هل سيمكننا تغيير المقومات، سنرى ذلك، إلا أنني واثق بقدرتنا على ذلك".

ومن المخطط أن يجري جاوش أوغلو زيارة إلى بروكسل بين (20-22) يناير/كانون الثاني، يلتقي خلالها إلى جانب بوريل، عدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي فضلاً عن نظيرته البلجيكية صوفي ويلميس وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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