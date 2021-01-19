سياسة
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فنانة فرنسية تنتقد مواقف ماكرون المناهضة للإسلام
انتقدت الفنانة الفرنسية ليونيدا تيموش ذات الأصول المولدوفية مواقف الرئيس إيمانويل ماكرون المناهضة للإسلام، عبر إنشادها "طلع البدر علينا" باللغة الفرنسية.
فنانة فرنسية تنتقد مواقف ماكرون المناهضة للإسلام
فنانة فرنسية ترد على ماكرون بـ"طلع البدر علينا" / Reuters
19 يناير 2021

انتقدت الفنانة الفرنسية ليونيدا تيموش ذات الأصول المولدوفية مواقف الرئيس إيمانويل ماكرون المناهضة للإسلام، عبر إنشادها "طلع البدر علينا" باللغة الفرنسية.

وفي معرض تعليقها على الأمر أعربت تيموش عن أسفها إزاء تصريحات المسؤولين الفرنسيين خلال الفترة الأخيرة، التي تسيء إلى نبي الإسلام محمد.

وأضافت أنها وللتنديد بتصريحات المسؤولين الفرنسيين ورئيس بلادهم ماكرون غنت أنشودة "طلع البدر علينا" الشهيرة، باللغة الفرنسية.

وأشارت إلى أن ماكرون وبتهجُّمه على الإسلام تسبب في إيذاء مشاعر الناس، مشددة على رفضها الإساءة إلى القيم والرموز والمعتقدات الإسلامية.

وأكدت أن مثل هذه الإساءات يضر بالقيم الإنسانية العالمية وحساسيات المجتمع.

واعتنقت الفنانة ليونيدا تيموش المولودة عام 1998 في عاصمة مولدوفا، كيشيناو، الدين الإسلامي بعد مشوار أمضته في البحث عن القرآن الكريم والإسلام.

وشهدت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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