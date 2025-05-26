وينص المقترح الجديد الذي تلقته “حماس” عبر وسطاء، على إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 70 يوماً.

وقال المسؤول الفلسطيني: "يتضمن العرض الذي يعتبر تطويراً لمسار المبعوث الأمريكي ويتكوف إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوماً والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".

وتابع "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة". ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وتخلل صفقة التبادل تحرير 1777 أسيراً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، بحسب بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني، مقابل 33 محتجزاً إسرائيلياً، 25 منهم أحياء و8 جثامين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​​​​​​​​