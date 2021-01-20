سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 يناير/كانون الثاني 2021
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خلاصات من TRT عربي: 20 يناير/كانون الثاني 2021
قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بعثت إشارات واضحة إلى تركيا في سبيل إقامة علاقات جوار أفضل / AA
20 يناير 2021

أهم الأحداث:

الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا مع تركيا اليوم أفضل، ورئيس الوزراء التونسي يحذر الشعب من "الانجرار وراء حملات التحريض".

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الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا مع تركيا اليوم أفضل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن علاقات الاتحاد مع تركيا اليوم أفضل مما كانت عليه الصيف الماضي. [TRT عربي]

وأضاف أن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بعثت إشارات واضحة إلى تركيا في سبيل إقامة علاقات جوار أفضل بين الجانبين، قائلاً إنه يجب عليهما بذل الجهود لتحقيق ذلك. [TRT عربي]

وأردف بأن "الوضع الآن أفضل مما كان عليه في الصيف الماضي، وأرجو أن يستغرق لقائي مع جاوش أوغلو أطول من لقائنا في مالطا في أغسطس/آب الماضي، إذ لم يتجاوز ساعة واحدة حينها، هل سيمكننا تغيير المقومات؟ سنرى ذلك، إلا أنني واثق بقدرتنا على ذلك". [TRT عربي]

المشيشي يحذر الشعب التونسي من "الانجرار وراء حملات التحريض"

دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء كل الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة". [TRT عربي]

وقال المشيشي إن "هذه الكلمة تأتي على خلفية ما يشهده العديد من المناطق من احتجاجات أتفهم خلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية". [TRT عربي]

وأضاف: "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي، لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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