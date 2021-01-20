سياسة
2 دقيقة قراءة
في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة ترمب تعلن خطوبتها
أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تيفاني خطوبتها على صديقها مايكل، في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض. ونشرت تيفاني على صفحتها على موقع إنستغرام صوراً التُقِطت من حديقة البيت الأبيض بهذه المناسبة.
في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة ترمب تعلن خطوبتها
تيفاني ترمب تعلن خطبتها لصديقها مايكل في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض / Reuters
20 يناير 2021

أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تيفاني خطوبتها على صديقها مايكل، في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.

ونشرت تيفاني ترمب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، قائلة: "لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".

وأضافت: "لا شيء أكثر تميّزاً من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل.. أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، كما نشرت تيفاني صوراً التقطت بهذه المناسبة في حديقة البيت الأبيض.

وقبل يوم من انتهاء ولايته، دعا الرئيس ترمب المواطنين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة سلفه جو بايدن، متفاخراً في خطابه الوداعي بكونه لم يدخل في أي حروب خلال رئاسته، وزاعماً نجاحه في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب الأربعاء الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي من المنتظر أن يشهد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us