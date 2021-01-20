أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تيفاني خطوبتها على صديقها مايكل، في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.

ونشرت تيفاني ترمب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، قائلة: "لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".

وأضافت: "لا شيء أكثر تميّزاً من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل.. أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، كما نشرت تيفاني صوراً التقطت بهذه المناسبة في حديقة البيت الأبيض.

وقبل يوم من انتهاء ولايته، دعا الرئيس ترمب المواطنين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة سلفه جو بايدن، متفاخراً في خطابه الوداعي بكونه لم يدخل في أي حروب خلال رئاسته، وزاعماً نجاحه في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب الأربعاء الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي من المنتظر أن يشهد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب.