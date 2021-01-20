سياسة
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خلال أسبوع واحد.. نحو مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في تركيا
أعلنت وزارة الصحة التركية، تلقي نحو مليون شخص للقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك منذ بدء العملية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري. وأشارت الوزارة إلى استمرار التطعيم في عموم البلاد، وفق ترتيب الأولوية في نطاق الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ العملية.
خلال أسبوع واحد.. نحو مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في تركيا
نحو مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في تركيا / AA
20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة التركية، تلقي نحو مليون شخص للقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك منذ بدء العملية قبل أسبوع في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للوزارة حول اللقاح المضاد لكورونا "covid19asi.saglik.gov.tr" فقد بلغ إجمالي أعداد من تلقوا اللقاح في تركيا أكثر من 953 ألف شخص حتى الآن.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى استمرار التطعيم في عموم البلاد، وفق ترتيب الأولوية في نطاق الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ لقاح كورونا.

وصباح الثلاثاء، بدأت تركيا تطعيم نزلاء دور المسنين، والمواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 90 عاماً في منازلهم، بلقاح كورونا.

ومن المنتظر أن يجري تطعيم 198 ألف مسن تركي، ممن يتجاوزون 90 عاماً، بلقاح كورونا.

وتقوم الكوادر الطبية بزيارة المسنين في منازلهم، وفحص وضعهم الصحي قبل تطعيمهم باللقاح، ثم مراقبة حالتهم الصحية لمدة نصف ساعة بعد التطعيم، تجنباً لأية مشكلة صحية قد تواجههم.

والخميس الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي قرابة مليون و100 ألف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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