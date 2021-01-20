جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إصرار بلاده على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون مع الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم شمال العراق في مدينة أربيل.

وفي تقييم لزيارته إلى العراق، أجراه في مقر القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية، قال أقار: "مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق".

وأضاف الوزير التركي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار (في العراق)، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

ومنذ مساء الاثنين، نفذ أقار زيارة رسمية إلى العراق، أجرى خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، كما التقى رئيس وزراء إقليم الشمال مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في أربيل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إطلاقها عملية "أرن 2 ليجة"، ضد منظمة PKK الإرهابية، في ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، بمشاركة ألفين و24 عنصر أمن.

وأفادت الوزارة في بيان، أن العملية تعد استمراراً لعملية "أرن" التي أطلقتها مؤخراً في جبل "تندورك" بولاية آغري شرق البلاد، في إطار مساعيها الرامية إلى اجتثاث PKK من جذورها.

وأضافت أنها أطلقت في هذا الصدد عملية "أرن 2 ليجة"، بمشاركة 116 فريقاً من قوات الدرك، والشرطة، تضم ألفين و24 عنصراً أمنياً.

وأكدت استمرار عمليات "أرن" اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني، بعزيمة وإصرار كبيرين بدعم من الشعب التركي، حتى القضاء على آخر إرهابي داخل البلاد.