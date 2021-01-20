سياسة
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تنفيذاً لـ"اتفاق العُلا".. مصر تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعلنت فيه الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات، وقالت إن الاتفاق يأتي "اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا".
تنفيذاً لـ"اتفاق العُلا".. مصر تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
مصر تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر / Reuters
20 يناير 2021

أعلنت مصر رسمياً، الأربعاء، الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات.

وفي بيان مقتضب قالت وزارة الخارجية المصرية إن ذلك "جاء اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا (القمة الخليجية الـ41)".

وأفاد البيان بـ"تبادل مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

يأتي ذلك عقب يومين lk إقلاع أولى الرحلات الجوية من القاهرة إلى الدوحة، بعد تعليق للرحلات المباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وعقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العُلا السعودية، أعلنت القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة فتح جميع الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر.

وتمخضت قمة العُلا المنعقدة في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصاراً فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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