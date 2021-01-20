غادر الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترمب، البيت الأبيض نهائياً، قبل ساعات من نهاية ولايته الرئاسية، دون استقبال خلفه الديمقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.

وغادر ترمب البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية لحضور مراسم وداع عسكرية إعلاناً لنهاية فترته الرئاسية.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترمب من حدائق البيت الأبيض. وتحدّث ترمب باقتضاب عن ولاية "رائعة امتدت أربع سنوات" تمثّل "شرف العمر".

ومن المقرر أن يلقي ترمب كلمة خلال مشاركته في المراسم، التي تأتي قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويغادر ترمب قاعدة أندروز الجوية متجهاً في ما بعد إلى فلوريدا، حيث مقر إقامته بعد مغادرته منصب رئيس الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ترمب لن يحضر حفل تنصيب بايدن، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، يرفض فيها رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خَلَفه.

وقال ترمب بعد وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية، خلال مراسم الوداع العسكرية التي أجريت في القاعدة، إن إدارته نفّذت أكبر إصلاحات ضريبية في البلاد، مضيفاً: "ونأمل أن تلتزمها الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأضاف: "حقّقنا معجزة طبية في فترة وجيزة وطوّرنا لقاحاً لوباء كورونا"، كما "أعدنا بناء القوات المسلحة، ولم نكن إدارة اعتيادية".

وأوضح: "سأعود بطريقة أو بأخرى".