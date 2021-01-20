سياسة
2 دقيقة قراءة
"بتفاؤل وثقة".. اليونان تؤكد استئناف المحادثات الاستكشافية مع تركيا
أكد رئيس الوزراء اليوناني اعتزام بلاده استئناف المفاوضات الاستكشافية مع أنقرة، بعد توقُّفها منذ عام 2016 وازدياد حدة التوتر بين البلدين في منطقة شرقي المتوسط.
"بتفاؤل وثقة".. اليونان تؤكد استئناف المحادثات الاستكشافية مع تركيا
شهدت منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً بين اليونان وتركيا بسبب اتخاذ أثينا خطوات أحادية الجانب أدت إلى إعاقة المفاوضات  / AFP
20 يناير 2021

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ستشارك في المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة بـ"تفاؤل وثقة بالنفس".

جاء ذلك في خطابه أمام برلمان بلاده الأربعاء، وقال فيه: "بالتأكيد لن نتفاوض بشأن قضايا السيادة الوطنية" خلال التواصل مع تركيا.

وتابع: "سنشارك في المحادثات الاستكشافية بتفاؤل وثقة بالنفس".

وأعرب عن أمله في استئناف المحادثات الاستكشافية من النقطة التي توقفت عندها عام 2016، مبيناً أنه "ستناقش مسألة تحديد المناطق البحرية فقط" خلال هذه المحادثات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا بمدينة إسطنبول في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل إيجاد أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، مطلع مارس/آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، من دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجدداً.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us