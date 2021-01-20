أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في مراسم حفل تنصيبه رسمياً، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد معركة انتخابية غير مسبوقة خسر فيها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

ويلقي الرئيس بايدن خطاباً للشعب الأمريكي بهذه المناسبة.

وقد وصل جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى مبنى الكونغرس استعداداً لتنصيبهما رسمياً، وسط حضور واسع لعدد من الشخصيات السياسية الهامة.

وحضر قضاة المحكمة العليا ومايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لحضور المراسم، فيما غادر ترمب البيت الأبيض نهائياً قبل وصول بايدن.

ووصل رؤساء أمريكيون سابقون إلى مقر الكونغرس للمشاركة في حفل التنصيب بينهم أوباما وجورج بوش.

وفي وقت سابق الأربعاء غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض نهائياً، قبل ساعات من نهاية ولايته الرئاسية.

ولم يحضر ترمب حفل تنصيب بايدن، إذ غادر البيت الأبيض نهائياً قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، يرفض فيها رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خَلَفه.

وغادر ترمب البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية لحضور مراسم وداع عسكرية إعلاناً لنهاية فترته الرئاسية.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترمب من حدائق البيت الأبيض، وتحدّث ترمب باقتضاب عن ولاية "رائعة امتدت أربع سنوات" تمثّل "شرف العمر".