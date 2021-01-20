في غضون ساعات من أدائه اليمين رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأربعاء يعلن جو بايدن مشروع قانون للهجرة من شأنه أن يتيح لملايين المهاجرين بشكل غير قانوني الحصول على الجنسية الأمريكية، في تناقض حاد مع سياسات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

كما سيوقع بايدن، وهو ديمقراطي، 15 إجراء تنفيذياً أيضاً اليوم حسبما قالت جين ساكي المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض. وتفيد مذكرة بأن ستة على الأقل من تلك الإجراءات ستتعلق بالهجرة، وهو ما يجعلها محور تركيز رئيسي في اليوم الأول لبايدن في الرئاسة.

وتشمل الإجراءات رفعاً فورياً للحظر المفروض على سفر مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة للولايات المتحدة، ووقفاً فورياً لأعمال بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك، وإلغاء أمر ترمب الخاص بمنع احتساب المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونجرس الأمريكي المرة القادمة.

كما سيوقع بايدن مذكرة توجَّه إلى وزارة الأمن الداخلي والنائب العام الأمريكي للحفاظ على برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة، الذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد كأطفال من الترحيل وإلغاء أمر تنفيذي لترمب يدعو لتشديد إجراءات الهجرة الداخلية.

وتبين الإجراءات مجتمعة أن بايدن يبدأ رئاسته بتركيز كبير على الهجرة، تماماً كما أبقاها ترمب في قلب أجندته السياسية حتى الأيام الأخيرة لإدارته.

وفي إحدى مرات ظهوره العلنية القليلة بعد الانتخابات زار ترمب قطاعاً من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا الشهر وقال: "لقد أنجزناه".