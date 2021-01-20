سياسة
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تركيا: بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية"
أدانت وزارة الخارجية التركية الخطوة الإسرائيلية نحو بناء 2572 وحدة استيطانية إضافية غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأشارت إلى أن تصعيد إسرائيل بمثل هذه الإجراءات وما شابهها يعكس عقلية انتهازية خطيرة.
تركيا: بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية"
الخارجية التركية: تصعيد إسرائيل بمثل هذه الإجراءات وما شابهها يعكس عقلية انتهازية خطيرة / AA
20 يناير 2021

أدانت تركيا بشدة خطوة إسرائيل نحو بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة ووصفتها بأنها تعكس "عقلية انتهازية خطيرة".

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء بإدانتها "الخطوة الإسرائيلية نحو بناء 2572 وحدة استيطانية إضافية غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة إصدار إسرائيل مناقصات لبناء ألفين و572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 460 في القدس الشرقية، في خطوة نحو بناء وحدات استيطانية إضافية غير قانونية".

ولفت البيان إلى أن "تصعيد إسرائيل بمثل هذه الإجراءات وما شابهها لمنع إقامة دولة فلسطينية موحدة جغرافياً وتغيير وضع القدس يعكس عقلية انتهازية خطيرة".

وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات محاولة لإغلاق سبل إحلال السلام في المنطقة.

وأردفت: "ندعو المجتمع الدولي للتحرك لحماية حقوق الشعب والأراضي الفلسطينية والوقوف أمام عقلية الاحتلال الإسرائيلية".

والثلاثاء أصدرت إسرائيل مناقصات لبناء ألفين و572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 460 في القدس الشرقية، حسب بيان حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (حقوقية غير حكومية).

يُذكر أن عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والقبول بحدود 1967 أساساً للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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