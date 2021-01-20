رحبّ عدد من قادة العالم وعدد من الدول بانتقال السلطة الأربعاء في الولايات المتحدة، حيث أقسم الديموقراطي جو بايدن اليمين كرئيس بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترمب.

- الاتحاد الأوروبي

عبر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن أوروبا "لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "أريد أن أوجِّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة لأن نبني معاً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

- حلف شمال الأطلسي

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "يشكّل اليوم بداية فصل جديد للتحالف العابر للأطلسي".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل من كثب مع الرئيس بايدن"، مشدداً على أن "حلفاء حلف شمال الأطلسي يجب أن يتحدوا لمواجهة العواقب على الصعيد الأمني لصعود الصين وللتهديد الإرهابي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، ولروسيا ذات الثقة الأكبر".

- إسرائيل

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. وقال في كلمة عبر الفيديو: "أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ومواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران".

- إيران

بدوره أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بنهاية عهد "طاغية"، معتبراً أن "الكرة في ملعب" الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العقوبات والاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الأعوام الأربعة التي أمضاها ترمب في الحكم "لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم".

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة إن إدارة ترمب ذهبت إلى "مزبلة التاريخ".

- تركيا

هنأ السفير التركي لدى واشنطن سيردار كيليش الرئيس الأمريكي جو بايدن بتولِّيه رئاسة الولايات المتحدة خلفاً لدونالد ترامب.

وفي تغريدة له عبر تويتر هنأ كيليتش بايدن ونائبته كامالا هاريس بتنصيبهما اليوم.

وقال كيليتش: "آمل أن تظهر الإدارة الجديدة سلامة عقلانية تعزز العلاقات الأمريكية مع حلفائها القدامى وتشكل تحالفات جديدة لخدمة السلام والأمن الدوليين الإقليميين بشكل أفضل".

- دول الخليج العربي

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى بايدن متمنياً له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التطور والنماء".

وهنأت سفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان في تغريدة بايدن ونائبته، وقالت: "لقد كان شرفاً لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي".

وفي دولة الإمارات كتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر: "الإمارات تهنئ جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة"، مضيفة: "نتطلع إلى تعميق شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن ومواصلة العمل معاً لمواجهة التحديات الملحّة مثل الصحة العالمية وتغير المناخ والتطرف العنيف".

كما أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة "عن بالغ الاعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاماً".

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة أشاد فيها "بالعلاقات التاريخية الراسخة"، مؤكداً: "التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما".

- فرنسا

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون لبايدن: "مرحباً بعودتك" إلى اتفاق باريس للمناخ مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد نيته العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتار قال في ختام جلسة لمجلس الوزراء: "ننتظر بفارغ الصبر بناء علاقة قوية وفعالة ومتجددة مع الرئيس بايدن"، مكرراً "التهاني" للرئيس الأمريكي الجديد ونائبته كامالا هاريس قبل ساعات من حفل تنصيبهما.

- ألمانيا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو: "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كورونا والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

- بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات بسبب علاقته الوثيقة بترمب إنه يتطلع "للعمل من كثب" مع بايدن. وقال: "في معركتنا ضد كوفيد-19 وحول التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يداً بيد لتحقيقها".

- إسبانيا

بدوره قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "فوز بايدن يمثل انتصاراً للديمقراطية على اليمين المتشدد".

وأضاف: "قبل خمس سنوات، اعتقدنا أن ترمب كان مزحة ثقيلة. بعد خمس سنوات، أدركنا أنه كان يهدّد أقوى ديمقراطية في العالم".

- روسيا

أعلنت روسيا أنها تأمل عملاً "بنّاءً أكثر" مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن مسألة تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية التي تنتهي مدة سريانها في 5 فبراير/شباط.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نُشر بعد دقائق من تنصيب بايدن: "نأمل أن تظهر الإدارة الجديدة موقفاً بنَّاء أكثر إزاء الحوار معنا" حول هذا الموضوع.

- فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال من جانبه: "إننا نتطلع إلى العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكداً استعداده "لعملية سلام شاملة وعادلة تحقق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال"، وفق ما نقلت وكالة أنباء وفا الرسمية.

وقال جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس: "نأمل أن يكون وجود بايدن رئيساً للولايات المتحدة فرصة لتطبيق العدالة الدولية وحل الصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إن رحيل ترمب رحيل لوجه قبيح للعنصرية والفاشية دمر الديمقراطية الأمريكية ومنظومة القيم".

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم من جهته: "لا أسف على رحيل ترمب عن الإدارة الأمريكية، كونه المُصَدّر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم"، معتبراً إياه "الشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا وتصفية قضيته".

وطالب بايدن بـ"تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة لشعبنا".

- الفاتيكان

حض البابا فرنسيس جو بايدن على تشجيع "المصالحة والسلام" في الولايات المتحدة وبين الأمم. وقال في بيان: "في وقت تتطلب الأزمات الخطيرة التي تواجهها عائلتنا الإنسانية مواقف موحدة وبعد نظر، أصلي أن تقود قراراتك إرادة بناء مجتمع يقوم على العدالة والحرية".