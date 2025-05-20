تركيا
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فيدان يلتقي نظراءه بمنظمة الدول التركية في العاصمة المجرية بودابست
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مع نظرائه في حفل افتتاح أقيم قبيل القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في العاصمة المجرية بودابست.
فيدان يلتقي نظراءه بمنظمة الدول التركية في العاصمة المجرية بودابست
فيدان يلتقي مع نظرائه في منظمة الدول التركية بالعاصمة المجرية بودابست / AA
منذ 10 ساعات

وذكرت الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن الوزير فيدان التقى نظراءه خلال الفعالية الافتتاحية التي أُقيمت قبيل القمة غير الرسمية المزمع انعقادها غداً.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه الأربعاء، إلى بودابست، للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

تأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT Arabi
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