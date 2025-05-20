وذكرت الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن الوزير فيدان التقى نظراءه خلال الفعالية الافتتاحية التي أُقيمت قبيل القمة غير الرسمية المزمع انعقادها غداً.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه الأربعاء، إلى بودابست، للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

تأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.