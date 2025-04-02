الحرب على غزة
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19 شهيداً في "مجزرة عيادة أونروا".. والاحتلال يكثف غاراته على جميع مناطق غزة
استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، منذ فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينها عيادة لوكالة أونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي القطاع.
19 شهيداً في "مجزرة عيادة أونروا".. والاحتلال يكثف غاراته على جميع مناطق غزة
عائلات شهداء القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب غزة / Reuters
2 أبريل 2025

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 41 شخصاً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وذكر المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن 19 فلسطينياً استشهدوا في "مجزرة عيادة أونروا" بينهم 9 أطفال.

كانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد شهداء استهداف طائرات إسرائيلية للعيادة التي لجأ إليها النازحون بعد تدمير منازلهم، ارتفع من 8 إلى 15 فلسطينياً بينهم أطفال، إضافةً إلى عدد من الجرحى.

وقال شهود عيان إن "العيادة تضررت سابقاً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن عشرات الفلسطينيين لجؤوا إليها بعد تدمير منازلهم".

وأوضح الشهود أن القصف أدى إلى اندلاع حريق في العيادة، مما أدى إلى احتراق جثامين عدد من الضحايا.

وقالت مصادر محلية إن فلسطينياً أُصيب بشظايا قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. فيما استهدفت غارتين إسرائيليتين المناطقَ الجنوبية الشرقية للمدينة.

وفي جنوب القطاع، استُشهد فلسطينيان في قصف مسيَّرة إسرائيلية منطقتَي خربة العدس ومصبح، شمالي مدينة رفح.

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء، 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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