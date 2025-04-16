سياسة
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بعضهم ارتدى سترات صحافة.. الشرطة الألمانية تعتقل طلاباً جامعيين تضامنوا مع فلسطين
اعتقلت الشرطة الألمانية، الأربعاء، طلاباً في جامعة هومبولت بالعاصمة برلين، خلال مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع فلسطين.
بعضهم ارتدى سترات صحافة.. الشرطة الألمانية تعتقل طلاباً جامعيين تضامنوا مع فلسطين
الشرطة الألمانية تعتقل طلاب جامعيين تضامنوا مع فلسطين / AA
16 أبريل 2025

ودخلت مجموعة من الطلاب إلى مبنى يضم قاعة إميل فيشر للمحاضرات في الجامعة، للاحتجاج على هجمات إسرائيل في غزة وخطط حكومة ولاية برلين لترحيل 4 نشطاء مؤيدين لفلسطين.

وعلق الطلاب خلال التظاهرة لافتات على نوافذ المبنى كُتب عليها "أنتم متواطئون في الإبادة الجماعية" و"لا يوجد سوى دولة واحدة وهي فلسطين 48" و"انتفاضة حتى النصر".

وفي خارج المبنى، تجمع نحو 20 شخصاً لدعم المحتجين في الداخل، وهتفوا بشعارات مثل "الحرية لفلسطين" و"مقاطعة إسرائيل" و"لا للحدود، لا للترحيل" و"ألمانيا دولة فاشية" و"المقاومة حق دولي".

وطلبت إدارة الجامعة من الطلاب مغادرة المبنى، لكنهم أغلقوا الأبواب وأقاموا حواجز. وتدخلت الشرطة التي فرضت إجراءات أمنية مشددة، واعتقلت 5 أشخاص على الأقل من المتظاهرين خارج المبنى.

واستخدمت الشرطة أداة اقتحام لفتح الأبواب المغلقة، وانتزعت اللافتات من النوافذ، ثم أخلت المبنى واعتقلت المحتجين في الباحة. ومن بين المعتقلين أشخاص كانوا يرتدون سترات كُتب عليها "صحافة".

وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن هيلفيغ، في تصريحات للصحفيين في مكان الحدث، إن الشرطة اقتحمت المبنى باستخدام القوة. وأوضح هيلفيغ، أنه جرى إخراج نحو 90 محتجاً من المبنى، وسيجري التحقيق معهم بتهم "تقويض حرمة المسكن" و"إلحاق الضرر بالممتلكات". وأضاف أن المعتقلين سيطلق سراحهم بعد التحقق من هوياتهم إذا لم توجد تهم أخرى ضدهم.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1652 فلسطينياً وأصابت 4391 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع صباح الأربعاء.

مصدر:TRT Arabi
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