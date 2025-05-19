وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن إيران استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية للتعبير عن اعتراضها على الاحتجاز "غير المحق" و"ذي الدوافع السياسية" لـ 3 من مواطنيها في المملكة المتحدة.

وأفادت بأن الدبلوماسي البريطاني الذي استُدعي إلى الوزارة طلب منه الإدلاء بتوضيح من حكومة لندن بشأن الأسباب والأسس القانونية لاتهام المواطنين الإيرانيين.

لندن ترد

وعقب الموقف الإيراني، استدعت بريطانيا سفير طهران في لندن علي موسوي إلى وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن السفير الإيراني جرى استدعاؤه بناء على تعليمات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وأشار المتحدث إلى أن موسوي استُدعي بموجب قانون الأمن القومي، إثر اتهام 3 مواطنين إيرانيين بالتصرف بطريقة من شأنها أن تساعد جهاز استخبارات أجنبي.

وأضاف: "حكومة المملكة المتحدة واضحة في أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، وأنه يجب محاسبة إيران على أفعالها".

وفي 3 مايو/أيار الجاري، اعتُقل 3 مواطنين إيرانيين بالعاصمة لندن، في إطار تحقيق أجري بموجب قانون الأمن القومي.

واتُهم الأشخاص الـ3، الذين يُزعم أنهم تجسسوا لمصلحة إيران، باستهداف صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة وتعريضهم لـ"عنف شديد".

ومثل الأشخاص أمام المحكمة في 17 مايو/أيار، وأفادت التقارير بأنهم سيُحتجزون حتى جلسة الاستماع في محكمة أولد بيلي في 6 يونيو/حزيران القادم