أهم الأحداث:

بايدن يدعو لنبذ الانقسام ويعد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين، وتركيا تقول إن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية".

الجديد على TRT عربي:

كامالا هاريس.. نائبة بايدن التي اختارها بعد أن نافسته على الترشح

أمن وخدمات طبية وتعليمية.. كيف أصبحت عفرين بعد 3 أعوام من "غصن الزيتون"؟

شاهد!

مرعش البطلة.. هكذا هُزِم الاحتلال الفرنسي في حرب الاستقلال التركية

بايدن يدعو لنبذ الانقسام ويعد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين

دعا الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى "الوحدة" بُعيد أدائه القسم الأربعاء في واشنطن، محذراً من التحديات الناجمة عن أزمات عدة، ومؤكداً أنه سيكون رئيساً لكل الأمريكيين. [TRT عربي]

وأكد بايدن في خطاب القَسَم على عتبات الكابيتول: "هذا هو يوم الولايات المتحدة ويوم الديموقراطية ويوم الأمل"، محذراً من أن تجاوز التحديات يتطلب "ألا نكتفي بالكلام، يتطلب (..) الوحدة". [TRT عربي]

ووجَّه بايدن رسالة إلى من لم ينتخبوه قائلاً: "الاختلاف ينبغي ألا يكون طريقاً للتمزق".[TRT عربي]

تركيا: بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية"

أدانت تركيا بشدة خطوة إسرائيل نحو بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة ووصفتها بأنها تعكس "عقلية انتهازية خطيرة". [TRT عربي]

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء بإدانتها "الخطوة الإسرائيلية نحو بناء 2572 وحدة استيطانية إضافية غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية". [TRT عربي]

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة إصدار إسرائيل مناقصات لبناء ألفين و572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 460 في القدس الشرقية، في خطوة نحو بناء وحدات استيطانية إضافية غير قانونية". [TRT عربي]