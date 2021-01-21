سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2021
جو بايدن دعا خلال خطاب تنصيبه للوحدة وعدم الانقسام  / Reuters
21 يناير 2021

أهم الأحداث:

بايدن يدعو لنبذ الانقسام ويعد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين، وتركيا تقول إن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية".

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بايدن يدعو لنبذ الانقسام ويعد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين

دعا الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى "الوحدة" بُعيد أدائه القسم الأربعاء في واشنطن، محذراً من التحديات الناجمة عن أزمات عدة، ومؤكداً أنه سيكون رئيساً لكل الأمريكيين. [TRT عربي]

وأكد بايدن في خطاب القَسَم على عتبات الكابيتول: "هذا هو يوم الولايات المتحدة ويوم الديموقراطية ويوم الأمل"، محذراً من أن تجاوز التحديات يتطلب "ألا نكتفي بالكلام، يتطلب (..) الوحدة". [TRT عربي]

ووجَّه بايدن رسالة إلى من لم ينتخبوه قائلاً: "الاختلاف ينبغي ألا يكون طريقاً للتمزق".[TRT عربي]

تركيا: بناء إسرائيل مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "عقلية انتهازية"

أدانت تركيا بشدة خطوة إسرائيل نحو بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة ووصفتها بأنها تعكس "عقلية انتهازية خطيرة". [TRT عربي]

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء بإدانتها "الخطوة الإسرائيلية نحو بناء 2572 وحدة استيطانية إضافية غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية". [TRT عربي]

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة إصدار إسرائيل مناقصات لبناء ألفين و572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 460 في القدس الشرقية، في خطوة نحو بناء وحدات استيطانية إضافية غير قانونية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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