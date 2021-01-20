سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: توسُّع اليونان بالبحر الأيوني لا يؤثر على مياه إيجة
الخارجية التركية تؤكد أن مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية في البحر الأيوني "ليس لها أي تأثير على بحر إيجة".
تركيا: توسُّع اليونان بالبحر الأيوني لا يؤثر على مياه إيجة
وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني / AP
20 يناير 2021

أكدت الخارجية التركية الأربعاء أن مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني تنتهي في جنوب شبه الجزيرة اليونانية "بيلوبونيز"، وليس لها أي تأثير على بحر إيجة بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في معرض ردّه خطياً على سؤال بشأن توسيع اليونان مياهها الإقليمية في البحر الأيوني.

وقال أقصوي إن "مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني تنتهي في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، وليس لها أي تأثير على بحر إيجة بأي شكل من الأشكال".

وأكد أن لبلاده حقوق ومصالح حيوية في بحر إيجة شبه المغلق الذي تتحكم به ظروف جغرافية خاصة.

وأضاف: "الجميع يعلم موقفنا المتمثل بوجوب عدم توسيع المياه الإقليمية في إيجة من جانب واحد، بشكل يقيّد حرية الملاحة لبلدنا ولدول أخرى والوصول إلى البحار المفتوحة".

وتابع: "لا يوجد تغيير في هذا الموقف".

وفي وقت سابق الأربعاء وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني.

والثلاثاءقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وزعم ديندياس في كلمة بالبرلمان أن بلاده ليست ملزمة بالتفاوض مع البلدان الحدودية بشأن توسيع مياهها الإقليمية.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us