الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. مستوطنون يعتدون على تجمّع فلسطيني والاحتلال يغلق حواجز ويقتحم بلدات
أُصيب عدد من الفلسطينيين مساء السبت بجروح ورضوض إثر هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون على تجمّع فلسطيني، جنوبي الضفة الغربية، تزامناً مع إغلاق قوات الاحتلال حواجز بمدن وبلدات الضفة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم.
الضفة الغربية.. مستوطنون يعتدون على تجمّع فلسطيني والاحتلال يغلق حواجز ويقتحم بلدات
جنود إسرائيليون يوقفون مسن فلسطيني على إحدى الحواجز بالضفة الغربية / AA
9 مارس 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الهجوم وقع في مسافر يطا، وهي مجموعة من القرى الفلسطينية الواقعة جنوب مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة عن الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة قوله إنّ مستوطنين مسلحين من مستعمرة سوسيا، المقامة على أراضي مسافر يطا، هاجموا بحماية قوات الاحتلال أهالي تجمّع وادي جحيش، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأضاف أن الهجوم وقع في وقت الإفطار، حيث تعرّض المواطنون للضرب، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بكدمات، من بينهم إبراهيم النواجعة الذي تعرّض للاعتداء باستخدام الهراوات. وأشار مخامرة إلى أنّ المستوطنين اقتلعوا عدداً من الأشجار في المنطقة.

وفجر اليوم الأحد، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مشدد على الضفة الغربية، واقتحمت عدداً من المدن والبلدات، في عمليات دهم واعتقال.

وأغلق جيش الاحتلال عدة حواجز جنوبي الضفة، ما أدى إلى منع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تعمدت تأخيرهم، خصوصاً خلال ساعات الإفطار في رمضان.

وتستمر قوات الاحتلال في منع الفلسطينيين من دخول القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وتسمح فقط للنساء فوق سن الأربعين مِن حاملات الهوية الفلسطينية بالدخول.

ويتزامن تشديد الإجراءات العسكرية مع العدوان المستمر على جنين وطولكرم منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وفي الخليل، شنّت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال، إذ اعتقلت الأسيرين المحررين هاشم أبو تركي وأديب القواسمي، كما اقتحمت المستشفى الأهلي في المدينة.

وفي بلدة عزون شرقي قلقيلية، فجّرت المقاومة عبوة ناسفة وأطلقت النار على قوات الاحتلال، التي اندلعت بينها وبين الفلسطينيين مواجهات في كفر قدوم.

وفي نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية برقا، فيما اقتحمت في طولكرم منازل في مخيم نور شمس وخربت محتوياتها.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us