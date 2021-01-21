سياسة
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البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترمب لمجلس الشيوخ
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب لمجلس الشيوخ.
البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترمب لمجلس الشيوخ
الأربعاء أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة / Others
21 يناير 2021

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب لمجلس الشيوخ.

وأفادت في إفادة بالبيت الأبيض "نحن على ثقة بأن مجلس الشيوخ، يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونجرس في إجراءات المحاكمة لهم".

ووجه مجلس النواب قبل نحو أسبوع تهمة "التحريض على التمرّد" لترمب على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني. وصوّت 232 عضواً في المجلس لعزل ترمب مقابل رفض 197.

والأربعاء أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، في حفل تنصيب رسمي أقيم في مبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

واتخذ بايدن بعد أداء اليمين سلسلة من القرارات التي تشكل قطيعة واضحة مع ولاية دونالد ترمب التي ساهمت في شرذمة الأمريكيين وهزّت العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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