سياسة
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باكستان.. الجيش يعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى
أصدر الجيش الباكستاني بياناً أكّد فيه نجاح اختبار أجرته البلاد على إطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض بمدى وصل إلى 2750 كيلومتراً، دون أن يوضح إذا ما كان الصاروخ قادراً على حمل رؤوس نووية.
باكستان.. الجيش يعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى
الجيش الباكستاني يعلن نجاح اختبار لإطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض بمدى وصل إلى 2750 كيلومتراً / AA
21 يناير 2021

نجحت باكستان الأربعاء، في اختبار إطلاق صاروخ باليستي أرض-أرض بمدى وصل إلى 2750 كيلومتراً، حسبما أعلن الجيش.

وفي بيانه ذكر الجيش أن إطلاق الصاروخ متوسط المدى "شاهين 3" هدفه "إعادة التأكد من التصميمات والمعايير التقنية المختلفة لنظام السلاح"، فيما لم يوضح البيان ما إذا كان الصاروخ قادراً على حمل رؤوس حربية نووية، بالرغم من ذكر باكستان سابقاً أن للصاروخ القدرة على ذلك.

ولم يذكر الجيش المكان الذي أُطلِق منه الصاروخ، لكن عادة ما تجري باكستان هذه التجارب في منطقة بحر العرب.

وهنّأ الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان العلماء والجيش على اختبار الصاروخ الناجح.

ويهدف برنامج باكستان النووي والصاروخي بالأساس إلى مواجهة تهديدات من الهند المجاورة التي عادة ما تجري بدورها اختبارات صاروخية أيضاً.

وتمتلك الدولتان أسلحة نووية، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة بسبب إقليم كشمير منذ أن تمتعتا بالاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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