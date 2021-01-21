تصدت قوات الشرطة في مالي، الأربعاء، لمظاهرة مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، قائلة إنها غير مرخصة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، ملأ مئات الماليين ساحة الاستقلال في العاصمة باماكو للمشاركة في مظاهرة مناهضة لفرنسا، كان مخططاً لها غير أن السلطات منعتها بسبب التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

واستخدمت عناصر الشرطة غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين أخذوا يرددون هتافات مناهضة لفرنسا.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة من أصحاب السترات الصفراء كانوا قد قدموا من فرنسا للمشاركة في المظاهرة المخطط لها قبل أسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت في 2014، عملية عسكرية في مالي بمشاركة 4500 جندي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.

كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يجرِ القضاء على التهديد الأمني فيها.