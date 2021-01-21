أفادت وزارة الصحة العراقية بارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة بغداد الخميس إلى 32 قتيلاً و110 جرحى.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن مصدر لم تسمِّهفي وقت سابق، أن التفجير الذي استهدف السوق الشعبي في "ساحة الطيران" وسط بغداد، خلَّف 28 قتيلاً و74 جريحاً.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية أن انتحارياً فجَّر نفسه في سوق لبيع الملابس المستعملة بساحة الطيران وسط العاصمة "بعد أن ادّعى أنه مريض فتَجمَّع الناس حوله".

وأضافت أن انتحارياً آخر فجر نفسه "بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ارتفع عدد القتلى إلى 28، بالإضافة إلى إصابة 73 آخرين بجروح.

وكانت آخر حصيلة لوزارة الداخلية أشارت إلى وقوع عشرين قتيلاً على الأقل وأربعين جريحاً.

من جانبه صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، أن انتحاريين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران بعد ملاحقتهما من القوات الأمنية.

وأوضح اللواء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الخميس، أن" اعتداء إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

ولم تتضح حتى الآن هوية منفِّذ الهجوم، إلا أن القوات العراقية منذ 3 سنوات، تكثّف عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

رئيس العراق يتهعد بالحزم

بدوره تعهد الرئيس العراقي برهم صالح الخميس بالحزم في محاولات زعزعة استقرار البلاد، إثر الهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة بغداد.

وتعليقاً على الهجوم قال صالح عبر تويتر: "نقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا".

وأضاف أن "التفجيرين الإرهابيين ضد المواطنين في بغداد في هذا الوقت يؤكدان سعي الجماعات الظلامية (لم يحددها) لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانبه قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عبر تويتر إن "ما جرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة، إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي".

وشدد الحلبوسي على أنه "لا بدَّ من اتخاذ جميع السبل الاستباقية ضمن الجهد الاستخباري لحماية أمن المواطن وتحييد تطلعات من تُسوِّل له نفسه العبث باستقرار البلاد وحياة المواطنين ومقدراتهم".

فيما دعا حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان في بيان، الحكومة إلى "تحقيق عاجل وتزويد المجلس بتسجيل الكاميرات الأمنية والإسراع بالكشف عن الجهات المنفذة، وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال المرحلة المقبلة".

وعدّ التفجير المزدوج "رسالة تحذير واضحة يجب التعامل معها بكل قوة وحزم"، مشدداً على أن "الهدف القادم يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية في أوكارها العفنة قبل أن يفكروا بالقيام بأفعال إرهابية مماثلة".

ووجَّه الكعبي لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى "استدعاء القادة الأمنيين على وجه السرعة للوقوف على ملابسات هذا الخرق الأمني الكبير".

من جانبه أدان رئيس إقليم شمالي العراق نيجيرفان بارزاني "بشدة" التفجير الانتحاري المزدوج، مُبدياً "استعداد الإقليم لاستقبال جرحى الهجوم في مستشفياته".

وقال بارزاني في بيان إن "هذا الهجوم الإرهابي دليل على حجم مخاطر الإرهاب ويضع الأطراف والقوى السياسية أمام مسؤولية وطنية في توحيد صفوفها والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات وإنقاذ البلاد من المخاطر والتوترات والمشاكل والأزمات".

وأيضاً أدان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الهجومين، وقال في بيان إنهما "يثيران تساؤلات حول دقة الخطط الأمنية الموضوعة لملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأضاف علاوي: "لطالما حذرنا من استغلال الجماعات الإرهابية غياب الاستقرار السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية لتنفيذ أعمالها الإرهابية".