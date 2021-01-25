تكتسي أنحاء كثيرة من تركيا بالثلج الأبيض خلال هذه الأيام، مما أضفى ألَقاً على المشهد العام وأدخل البهجة والسرور على المواطنين والسياح الزائرين لتركيا على حد سواء. تتوقع الأرصاد أن يستمرّ هطول الثلوج خلال الأيام القادمة، فلقد شهد الأسبوع الماضي موجة من الثلج بمدينة إسطنبول وضواحيها، كانت الكبرى منذ سنوات، ومن المتوقع أن تتواصل، وقد يصل مستوى الثلج في بعض الأماكن إلى 20-40 سم.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات التي تتضمن مشاهد للأطفال وكبار السن الذين يمرحون بالثلج، ويتراشقون بالكرات الثلجية في مشاهد رائعة تعبر عن الاحتفاء بالثلوج والتفاؤل باللون الأبيض الذي تنثره على المشهد، هذا فضلاً عن إحياء العادات التركية القديمة مثل توزيع الشُّربة (الحساء) الساخنة، وتقديم الطعام للكلاب والقطط التي في الشوارع. وقد نشط كثير من المواقع السياحية الشتوية في تركيا لاستقبال زوارها الراغبين في التمتع بجمال الثلوج وممارسة ضروب رياضة التزلج المختلفة.

متعة التزلج في جبل إلغاز

استعدّ جبل إلغاز بولاية قسطمونو شمالي تركيا، لاستقبال هواة التزلج من الزوار المحليين والأجانب، إذ يفتتح المركز أبواب التزلج فيه.ويعد إلغاز أعلى الجبال في منطقة غربي البحر الأسود التركية، إذ يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ألفين و587 متراً.كما يستضيف الجبل، أحد أهم مراكز التزلج في تركيا.

ويضمّ مركز "يوردون تبه" الموجود على جبل إلغاز، مضماراً للتزلج بطول 5.6 كيلومتر، سيُفتتح أمام عشاق التزلج اعتباراً من السبت المقبل.ويتزامن افتتاح مراكز التزلج في جبل إلغاز، مع بدء عطلة منتصف العام الدراسي في تركيا، التي تمتد لـ3 أسابيع.وسيُمارَس التزلج هذا العام مع مراعاة قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

ثلوج وادي هورما تكشف عن "الجنة المُخفاة"

ازدان وادي هورما الشهير بولاية "قسطمونو" التركية (شمال) جمالاً بحلته البيضاء، عقب تساقط الثلوج على المنطقة خلال الأيام الماضية.ويمتاز الوادي الواقع في منطقة بينار باشي بطبيعته الساحرة، شأنه بذلك شأن باقي المناطق المطلة على البحر الأسود، كما يشتهر بالجسور الخشبية المبنية بين طرفي الوادي.وتَكوَّن الوادي على امتداد نهر زاري، ويمكن التنقل عبر جانبيه باستخدام جسور خشبية أو المشي على جانبه المزوَّد بمنصة خشبية طولها 3 كيلومترات.

وتحتوي منطقة بينار باشي أيضاً على وادي فالا الذي يُعتبر ثاني أكبر وادٍ في العالم من حيث العمق.واكتسب هورما خلال السنوات الماضية أهمية كبيرة على خارطة السياحة الطبيعية في تركيا، وجذب كثيرًا من السياح، إذإن ممارسة المشي في الوادي المتوشح بالبياض تبعث على السعادة.ويأتي الزوار لالتقاط الصور التذكارية والفيديوهات في نهاية الوادي قرب شلال إليجا الذي يُطلَق عليه محلياً اسم "الجنة المُخفاة".

حيوانات حديقة أسكي شهير تستمتع بالثلوج

يستمتع نزلاء حديقة الحيوانات بولاية أسكي شهير التركية بالثلوج، في ظل الهدوء الذي يعمّ المكان بسبب تدابير مكافحة كورونا. وتضمّ الحديقة التي افتتحتها بلدية أسكي شهير (شمال غرب) قبل 3 أعوام، أكثر من 240 نوعاً من الحيوانات. وتعيش الحيوانات في جوّ من الهدوء، مع عدم استقبال الزوار في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. وتقضي الحيوانات، لا سيما القادمة من مناطق باردة، أوقاتا ممتعةً وهي تلهو وسط الثلوج التي هطلت على الحديقة في الأيام الأخيرة. ومن بين تلك الحيوانات التي بدت عليها السعادة وسط الثلوج: الثعلب القطبي، والبطريق الإفريقي، وفقمة الفراء الأمريكية الجنوبية.

بالإضافة إلى الحيوانات التي تعشق الثلج، تضم الحديقة حيوانات المناطق الدافئة، مثل السُّرقاط، وتعرف أيضا بـ"الميركات" وهي من فصيلة السموريات. وأخرج القائمون على الحديقة حيوانات السرقاط من أماكنها كي تتعرف إلى الثلج لفترة، ثم أعادوها إلى أكواخها.