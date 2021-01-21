قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن مسيّرات "بيرقدار" و"العنقاء"، ستحلق في الأجواء الأوروبية قريباً.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي الخميس، في ملتقى الصناعات الدفاعية الثالث بإسطنبول.

وأوضح وارانك أن الاستثمارات التي نفذتها تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ستنقل البلاد إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن الصناعات الدفاعية تعد من أبرز العوامل التي تضمن استقلالية البلاد، وأن قيمة صادرات القطاع بلغت 3 مليارات دولار في 2020.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 75%، مع حلول عام 2023.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للصناعات الدفاعية في تركيا ارتفعت إلى 60 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 5.5 مليار دولار 2002.

وتابع: "شركاتنا الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بدأت تحتل مراكز متقدمة عالمياً، وخلال المرحلة القادمة سنكون من اللاعبين الرئيسيين إقليمياً ودولياً".