شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على ضرورة إيجاد أجواء إيجابية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريلبالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال جاوش أوغلو إنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لجعل تلك الأجواء الإيجابية مستدامة، مشيراً إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تكن على ما يرام خلال 2020.

وأضاف أن الإرادة السياسية لإيجاد أجواء إيجابية في العلاقات ظهرت لدى كلا الطرفين عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغانوجه دعوة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية لزيارة تركيا.

وتابع: "سأبحث مع السيد بوريل العديد من المسائل التي تهم الجانبين، منها تحديث اتفاق الهجرة ومقترح عقد مؤتمر بشأن أزمة شرق المتوسط ورفع تأشيرة الدخول عن مواطني الجمهورية التركية إلى منطقة شنغن الأوروبية وتحديث الاتفاق الجمركي".

وأكد جاوش أوغلو أن للعلاقات التركية الأوروبية أهمية كبيرة في حل المشاكل القائمة بالمنطقة.

من جانبه أشار بوريل إلى وجود أجواء إيجابية لدى تركيا والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى إمكانية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل خدمة المصالح المتبادلة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تخفيف حدة التوتر القائم شرق المتوسط.