بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مجال الطاقة المتجددة العام الماضي 7 مليارات دولار، وزادت السعة الإنتاجية بنحو 4 آلاف و800 ميغا واط.

ومن إجمالي المحطات توليد الطاقة المتجددة التي أنشأتها تركيا 2020، جاءت المحطات الكهرومائية بـ52%، تليها الرياح،والشمسية، والكتلة الحيوية.

وتعتبر الزيادة في السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة في 2020هي الأكبر من نوعها خلال عام في تاريخ تركيا.

وفي حديث مع الأناضول قالت مديرة معهد "ديلويت" للطاقة والمصادر الطبيعية أليف دوشماز تيك إن إجمالي الزيادة المسجلة في توليد الكهرباء في تركيا العام الماضي تحققت بواسطة الطاقة المتجددة.

وأضافت أن حجم الاستثمارات في هذا المجال بلغ نحو 7 مليارات دولار.

وأوضحت أن من المتوقع أن تبلغ الزيادة في السعة الإنتاجية خلال العام الجاري، حسب الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، نحو ألفين و100 ميغا واط بقيمة 2.5 مليار دولار.