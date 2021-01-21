سياسة
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مطالب بضغط دولي للسماح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة بالانتخابات العامة.
مطالب بضغط دولي للسماح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تطالب بمشاركة المقدسيين في الانتخابات
21 يناير 2021

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الخميس المجتمع الدولي عامّة والاتحاد الأوروبي خاصّة بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة بالانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياًمن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حسب بيان صدر عن مكتبه وصل إلى الأناضول.

وقال اشتية: "الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالمشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك".

ودعا دول العالم من خلال سفرائها إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وشارك الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية بتلك الانتخابات عام 2006، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر أكثر من مرة في السنوات الأخيرة عن رفضه لأي "مشهد سيادي فلسطيني في القدس".

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة الماضي، على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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