سياسة
2 دقيقة قراءة
بيلوسي: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترمب
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع الديمقراطيين بشأن مدى استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في إطار مساءلته لدوره في أحداث اقتحام الكابيتول.
بيلوسي: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترمب
بيلوسي: التحرك نحو مساءلة ترمب سيشجع على مناقشة تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترمب من منصبه / Reuters
21 يناير 2021

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني.

وأضافت بيلوسي للصحفيين: "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول".

وقال مصدر مطَّلع إن بيلوسي قد ترسل مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ غداً الجمعة.

وخسر ترمب الجمهوري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن الذي تولى السلطة أمس الأربعاء.

وأصبح ترمب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين بعد تصويت في مجلس النواب قبل أيام. واتهم المجلس ترمب بالتحريض على هجوم 6 يناير/كانون الثاني، في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من إقرار فوز بايدن رسمياً بالرئاسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us