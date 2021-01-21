قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في إطار مساءلته لدوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني.

وأضافت بيلوسي للصحفيين: "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول".

وقال مصدر مطَّلع إن بيلوسي قد ترسل مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ غداً الجمعة.

وخسر ترمب الجمهوري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن الذي تولى السلطة أمس الأربعاء.

وأصبح ترمب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين بعد تصويت في مجلس النواب قبل أيام. واتهم المجلس ترمب بالتحريض على هجوم 6 يناير/كانون الثاني، في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من إقرار فوز بايدن رسمياً بالرئاسة.