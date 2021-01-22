سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2021
عدد قتلى التفجير في بغداد بلغ 32 شخصاً / AFP
22 يناير 2021

أهم الأحداث:

32 قتيلاً بتفجير بغداد، والرئيس برهم صالح يتعهد بالحزم.. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تقول: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترمب

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32 قتيلاً بتفجير بغداد.. صالح يتعهد بالحزم والبرلمان يطالب بتحقيق

أفادت وزارة الصحة العراقية بارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة بغداد الخميس إلى 32 قتيلاً و110 جرحى. [TRT عربي]

وأوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية أن انتحارياً فجَّر نفسه في سوق لبيع الملابس المستعملة بساحة الطيران وسط العاصمة "بعد أن ادّعى أنه مريض فتَجمَّع الناس حوله". وأضافت أن انتحارياً آخر فجر نفسه "بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول". [TRT عربي]

بدوره تعهد الرئيس العراقي برهم صالح الخميس بالحزم في محاولات زعزعة استقرار البلاد، إثر الهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة بغداد. [TRT عربي]

وتعليقاً على الهجوم قال صالح عبر تويتر: "نقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا". [TRT عربي]

بيلوسي: نسعى لتوضيح من مجلس الشيوخ بشأن الاستعداد لمحاكمة ترمب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس، إنها ستتشاور خلال الأيام المقبلة مع النواب الديمقراطيين بشأن استعداد مجلس الشيوخ لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في إطار مساءلته عن دوره في أعمال الشغب والعنف التي شهدها مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني. [TRT عربي]

وأضافت بيلوسي للصحفيين: "سأتحدث مع المسؤولين بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعداً لمحاكمة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت لدوره في التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول". [TRT عربي]

وقال مصدر مطّلع إن بيلوسي قد ترسل مادة المساءلة إلى مجلس الشيوخ الجمعة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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