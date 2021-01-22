ذكر مسؤولون إسرائيليون، الخميس، أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإمارات والبحرين فبراير/شباط المقبل.

ونقل موقع "واللا" الإخباري (خاص)، عن مسؤولين فضلوا عدم ذكر أسمائهم قولهم إنه "من المتوقع أن تجري زيارة نتنياهو، للإمارات والبحرين بين 9 و11 فبراير المقبل، إلا أنه قد يجري تأجيلها مرة أخرى إذا جرى تمديد الإغلاق (الصحي) في إسرائيل".

وموقع "واللا " الإخباري يهتم بتقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته، وهو مملوك للمدير العام السابق لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، شاؤول ألوفيتش.

وتشهد إسرائيل منذ قرابة أسبوعين إغلاقاً شبه كلي، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وسيعقد نتنياهو اجتماعات سياسية في أبو ظبي واقتصادية في دبي، ثم سيتوجه إلى المنامة، بحسب المسؤولين.

وفي حال جرت الزيارة في الموعد المحدد، ستكون أول زيارة علنية لنتنياهو لهاتين الدولتين.

ووقعت 4 دول عربية في 2020، اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.