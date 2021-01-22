سياسة
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زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترمب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة
وجه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل دعوة إلى منح الرئيس السابق للبلاد، دونالد ترمب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترمب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة
اقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترمب من مجلس النواب إلى الشيوخ يوم 28 يناير/كانون الثاني الجاري / Reuters
22 يناير 2021

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إلى منح الرئيس السابق للبلاد، دونالد ترمب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.

وقال ماكونيل في بيان له، الخميس، إنه وجّه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مشيراً إلى أنه فعل ذلك بعد أن تحدث هاتفياً مع عدد من النواب الجمهوريين.

واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترمب من مجلس النواب إلى الشيوخ يوم 28 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم منح ترمب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات، مضيفاً: "هذا حقه كالرؤساء السابقين".

وفي حال تلبيته، سيؤجل هذا الطلب محاكمة ترمب إلى منتصف فبراير/شباط المقبل.

يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري على مساءلة ترمب عن دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 من الشهر نفسه، وتحريضهم على اقتحام المبنى، بينما كان المشرعون مجتمعين للإقرار بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وبالتالي أصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يجرِ إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن يترك ترمب منصب الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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