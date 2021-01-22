سياسة
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أحكام بالسجن ضد ثلاثة نشطاء بالحراك الاحتجاجي في الجزائر
حُكم على ثلاثة نشطاء في الحراك الاحتجاجي بالسجن النافذ بعد أن أدينوا بتهم "الإضرار بالوحدة الوطنية" حسب رأي المحكمة التي استندت إلى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
أحكام بالسجن ضد ثلاثة نشطاء بالحراك الاحتجاجي في الجزائر
هناك نحو 80 شخصاً في السجون الجزائرية حالياً على خلفية تظاهرات الحراك / Reuters
22 يناير 2021

أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس أحكاماً بالسجن النافذ على ثلاثة نشطاء في الحراك الاحتجاجي يُعرف أحدهم بأنه "شاعر الحراك"، وفق ما أفادت لجنة للدفاع عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن النشطاء الثلاثة، محمد تاجديت (26 عاماً) ونور الدين خيمود (25 عاماً) وعبد الحق بن رحماني (38 عاماً)، غادروا السجن الخميس بعد أن قضوا مدة الأحكام في الإيقاف.

وأبرز التهم التي أدينوا بها هي "الإضرار بالوحدة الوطنية".

وحُكم على محمد تاجديت بالسجن لستة أشهر أربعة منها نافذة، فيما حُكم على نور الدين خيمود بأربعة أشهر سجن نافذ وعلى عبد الحق بن رحماني بالسجن ثلاثة أشهر، وفق اللجنة.

وكان المدعي العام في محكمة باب الواد قد طلب في 14 يناير/كانون الثاني السجن لعامين في حق النشطاء الثلاثة.

وكان تاجديت وخيمود موقوفين منذ نهاية أغسطس/آب 2020. وأوقف كلاهما غداة مشاركتهما في تجمع احتجاجي ضد السلطة في منطقة القصبة في العاصمة الجزائر. وأوقف بن رحماني بداية أكتوبر/تشرين الأول.

ومحمد تاجديت وجه معروف في الحراك الذي انطلق في فبراير/شباط 2019، ويسمى "شاعر الحراك" لقصائده التي اعتاد إلقاءها خلال التظاهرات أو نشرها على فيسبوك، وكان قد أُدين نهاية 2019 بتهمة "الإضرار بالمصلحة الوطنية".

ووجهت عشر تهم للشبان الثلاثة، بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التحريض على التمرد غير المسلح" و"إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر وترويج أنباء كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

واستندت التهم خصوصاً إلى منشوراتهم وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الخميس أن الناشطة في الحراك دليلة تواتي التي حُكم عليها بالسجن 18 شهراً في 18 يناير/كانون الثاني، أوقفت الإضراب عن الطعام بعد تلقيها زيارة من محاميها.

وهناك نحو 80 شخصاً في السجون الجزائرية حالياً على خلفية تظاهرات الحراك أو قضايا ترتبط بالحريات الفردية أو كليهما. وترتكز أغلب الملاحقات القضائية في حق هؤلاء على منشورات تنتقد السلطات في شبكات التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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