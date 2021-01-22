سياسة
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بسبب شكوك في اختبارات كورونا.. الدنمارك تحظر الرحلات من الإمارات لـ5 أيام
علقت السلطات الدنماركية جميع الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام، بسبب ما قالت إنه "شكوك حول موثوقية اختبارات فيروس كورونا التي أجراها المسافرون قبل مغادرة دبي".
بسبب شكوك في اختبارات كورونا.. الدنمارك تحظر الرحلات من الإمارات لـ5 أيام
الركاب القادمون من دبي جرى تشخيصهم بسلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار، حسب وزير النقل الدنماركي / Reuters
22 يناير 2021

أعلنت وزارة النقل الدنماركية عن تعليق جميع الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام.

وقالت وزارة النقل في بيان لها، الخميس، إن "القرار جاء بسبب شكوك حول موثوقية اختبارات فيروس كورونا التي أجراها المسافرون قبل مغادرة دبي".

وبهذا الخصوص، قال وزير النقل الدنماركي، بيني إنجلبراشت، إن "الركاب القادمين من دبي جرى تشخيصهم بسلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار، وستقوم الدولة بالتحقيق في دقة نتائج الاختبارات التي أجريت في الإمارات"، بحسب البيان نفسه.

واعتباراً من 9 يناير/كانون الثاني الجاري، يتعين على أي مسافر إلى الدنمارك إظهار دليل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا لمدة لا تزيد عن 24 ساعة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت الحكومة الدنماركية تمديد إجراءات الإغلاق لمدة 3 أسابيع حتى 7 فبراير/شباط المقبل، وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك أكثر من ألف و909، بينما تجاوزت الإصابات 192 ألفاً و265 حالة، أما المتعافون فقد بلغ عددهم أكثر من 176 ألفاً، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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