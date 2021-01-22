أعلنت وزارة النقل الدنماركية عن تعليق جميع الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 أيام.

وقالت وزارة النقل في بيان لها، الخميس، إن "القرار جاء بسبب شكوك حول موثوقية اختبارات فيروس كورونا التي أجراها المسافرون قبل مغادرة دبي".

وبهذا الخصوص، قال وزير النقل الدنماركي، بيني إنجلبراشت، إن "الركاب القادمين من دبي جرى تشخيصهم بسلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار، وستقوم الدولة بالتحقيق في دقة نتائج الاختبارات التي أجريت في الإمارات"، بحسب البيان نفسه.

واعتباراً من 9 يناير/كانون الثاني الجاري، يتعين على أي مسافر إلى الدنمارك إظهار دليل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا لمدة لا تزيد عن 24 ساعة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت الحكومة الدنماركية تمديد إجراءات الإغلاق لمدة 3 أسابيع حتى 7 فبراير/شباط المقبل، وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك أكثر من ألف و909، بينما تجاوزت الإصابات 192 ألفاً و265 حالة، أما المتعافون فقد بلغ عددهم أكثر من 176 ألفاً، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.